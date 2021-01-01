لجنة المسابقات: تعديل مواعيد مباريات فى الدورى لتعارضها مع مونديال اليد

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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديلا في مواعيد بعض مباريات الأسبوع السابع للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر، وجاءت التعديلات على النحو التالى:



- إقامة مباراة سموحة مع البنك الأهلى باستاد الإسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير.



- إقامة مباراة المصرى مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة الخامسة مساء بدلا من إقامتها يوم السبت 16 يناير.

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- إقامة مباراة الأهلى والإنتاج الحربى باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة السابعة والنصف مساء بدلا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير.- إقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من إقامتها الساعة الخامسة مساء.- إقامة مباراتى إنبى وسيراميكا كليوباترا باستاد بترو سبورت وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوى يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانيةوالنصف عصرا بدلا من إقامتهما يوم السبت 16 يناير.- كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع باستاد الإسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا.- إقامة مباراة الإسماعيلى والمقاولون المؤجلة من الأسبوع السادس باستاد الإسماعيلية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء.