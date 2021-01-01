كشف لغز هيكل عظمي القمامة ببولاق الدكرور



عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور

كشفت مصادر أمنية تفاصيل العثور على عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور حيث تبين إنها عظام هيكل عظمي يستخدمها الأطباء وطلبة الطب في عملهم.

البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطار من اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالي بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور



انتقلت قوة أمنية وتبين العثور على عظام آدمية، وبها حروف و أرقام على الهيكل العظمي.



وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن سيدة قامت بإلقاء كيس كبير الحجم به عظم داخل صندوق القمامة، وبتتبع خط السير تبين أن السيدة التي قامت بإلقاء الكيس داخل القمامة خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

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وكشفت التحريات أن السيدة تعمل خادمة لدى زوجة دكتور وبضبطها ومناقشتها أوضحت الخادمة طلب صاحبة المنزل منها ان تقوم بتنظيف المنزل حيث عثرت على هيكل عظمي داخل غرفة زوجها المتوفى.وبسؤال صاحبة المنزل قالت أن زوجها توفي منذ أكثر من شهرين وكان يعمل طبيبا بشريا وأن الهيكل العظمي كان متواجدا في المنزل بكونه طبيب و كان يقوم بعمل أبحاث عليه.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .