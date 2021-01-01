كشف لغز هيكل عظمي القمامة ببولاق الدكرور

كشفت مصادر أمنية تفاصيل العثور على عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور حيث تبين إنها عظام هيكل عظمي يستخدمها الأطباء وطلبة الطب في عملهم.
البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطار من اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالي بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور
انتقلت قوة أمنية وتبين العثور على عظام آدمية، وبها حروف و أرقام على الهيكل العظمي.
وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن سيدة قامت بإلقاء كيس كبير الحجم به عظم داخل صندوق القمامة، وبتتبع خط السير تبين أن السيدة التي قامت بإلقاء الكيس داخل القمامة خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.
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