اختبارات السويس عقبة جديدة في طريق الزمالك والأهلي بالدوري المصري



الزمالك والأهلي الزمالك والأهلي

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة السادسة للدوري المصري التي يذهب خلالها الأهلي والزمالك إلى محافظة السويس لخوض اختبارين قويين يرسمان ملامح جولة مهمة في المسابقة.



ويسلط كووورة في التقرير التالي الضوء على أبرز وأهم مواجهات الجولة السادسة للدوري المصري:



الأهلي.. وطموح سيراميكا كليوباترا

قد يعجبك أيضا...

يبحث الأهلي حامل اللقب عن عبور مفاجآت ضيفه سيراميكا كليوباترا الطامع في تحقيق مفاجأة وإلحاق أول هزيمة بالفريق الأحمر مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الجمعة.الأهلي حصد 10 نقاط من 4 مباريات وتعادل في آخر جولة أمام وادي دجلة ولكن الفريق الأحمر استعاد القوة الضاربة بتعافي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني وأكرم توفيق من فيروس كورونا.ويشهد اللقاء الظهور الأول للكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد للأهلي ومتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف بعد إتمام إجراءات قيده على حساب الأنجولي جيرالدو الذي ذهب لقائمة الانتظار.سيراميكا قدم مستويات طيبة مع مدربه هيثم شعبان واقتنص 7 نقاط من 4 مباريات، وأعلن مدربه التحدي في تصريحات تلفزيونية قبل لقاء الأهلي بحديثه عن عدم التأثر بالفوارق التاريخية بين الناديين قائلاً: "التاريخ لن يكون لاعباً في السويس فالمباراة داخل المستطيل الأخضر فقط".وتحيط الشكوك بمشاركة ثلاثي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة والحارس عامر محمد عامر ومحمد مسعد ولكن الفريق لديه أوراق مهمة أيضاً على رأسها محمد إبراهيم الذي كان مرشحاً للرحيل للأهلي بجانب الغاني كوامي بونسو لاعب الترجي التونسي السابق وشادي حسين.الزمالك ومهمة الثأر أمام الطلائعويذهب الزمالك أيضاً إلى السويس يوم السبت بعد تبديل مباراته ضد الطلائع في مهمة ثأرية للفريق الأبيض بعدما ودع كأس مصر على يد الطلائع قبل شهر واحد تقريباً من دور الأربعة.ونجح الزمالك في تحقيق انتصارين متتاليين على حساب سموحة وإنبي ما منح الثقة لمدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لاختيار التشكيلة المناسبة بغض النظر عن الغيابات المؤثرة وأزمات بعض اللاعبين على رأسهم التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد.ويستعيد الزمالك جهود المدافع محمود علاء بعد تعافيه من فيروس كورونا بجانب عودة محمد عبد الشافي للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل وتعافي أسامة فيصل المهاجم الصاعد من كورونا.ويحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وتلقى الفريق 4 هزائم متتالية ما أدى لاستقالة مدربه طارق العشري وعودة عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك الأسبق لقيادة الفريق.ويعول بسيوني على العامل النفسي وإعادة الثقة للاعبيه لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية مع تألق معتاد للجناح أحمد سمير وتسجيله الأهداف بالتخصص في مرمى الزمالك بجانب قدرات عمرو جمال وعمرو مرعي وناصر منسي وحسين السيد.صدام جماهيري.. واختبار صعب لبيراميدزمواجهة الاتحاد والمصري غداً الخميس ستكون بمثابة صدام كروي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خاصة أن الفريقين الكبيرين لهما تاريخ طويل وشعبية مميزة.ويزيد من حساسية هذه المواجهة الصدام بين حسام حسن مدرب الاتحاد وإدارة المصري والحرب الكلامية بينهما بخلاف أن الاتحاد يعيش حالة جيدة بعد فوزه الأخير على الطلائع واقتناص 7 نقاط من 4 مباريات.ويقدم المصري أيضاً مستويات رائعة مع مدربه علي ماهر الذي حصد 9 نقاط من 5 مباريات ولكنه سيفتقد جهود أبرز لاعبيه أحمد رفعت بعد إصابته بفيروس كورونا بخلاف أحمد جمعة والصاعد زياد فرج لنفس السبب.ويحل بيراميدز ضيفاً على البنك الأهلي يوم الجمعة في اختبار صعب لرفاق القائد عبد الله السعيد خاصة في ظل تذبذب عروض الفريق صاحب الـ 7 نقاط مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا بجانب سوء أرضية ملعب الشرطة الذي يستضيف مباريات البنك الأهلي مع مدربه محمد يوسف.وتأجلت مباراة الإسماعيلي والمقاولون لارتباطات الفريقين كما أن الجونة متصدر الدوري برصيد 11 نقطة يخرج لمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام غزل المحلة باحثاً عن تعزيز الصدارة.ويحل سموحة ضيفاً على الإنتاج الحربي كما يلعب وادي دجلة مع إنبي ومصر المقاصة ضد أسوان في مواجهات تبدو متكافئة.