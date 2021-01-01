

ماسك البطاطس لتفتيح البشرة ماسك البطاطس لتفتيح البشرة

تبحث أغلب السيدات عن ماسك طبيعي يجعل بشرتها كالحرير، لتتمتع ببشرة صافية لا يشوبها شائبة.



لذلك كشف موقع هيلثي عن ماسك البطاطس لبشرة أنعم واتقي.



طريقة عمل ماسك البطاطس

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ماسك البطاطس يمكن أن يساعد فى إزالة الشعر سريعا، بصرف النظر عن إزالة الشعر غير المرغوب فيه ، للبطاطس العديد من الفوائد الأخرى للبشرة.ويساعد مكون الكاتيكوليز في البطاطس على تفتيح بشرتك وإشراقها.لهذا القناع ، ستحتاجين إلى عدس أصفر منقوع طوال الليل ، وبطاطا ، وملعقة صغيرة من العسل ، ورشة من عصير الليمون.أحضر وعاءًا واهرسى البطاطس واستخرجى عصيرها.في نفس الوقت ، صفي الماء الذي نقع فيه العدس واطحني العدس حتى تحصلين على عجينة ناعمة.أضفي عصير البطاطس والعسل والليمون إلى هذه العجينة.ضعي الخليط على المناطق المصابة واتركه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.الآن بمساعدة أصابعك ، افرك المعجون الجاف لإزالته.وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء البارد.في حين أن العلاج مناسب لجميع أنواع البشرة ، يجب على أولئك الذين لديهم حساسية من البطاطس النيئة الابتعاد عن تجربة ذلك ، لأنه سيؤدي إلى تفاعلات الحساسية. يوصى بإجراء اختبار رقعة قبل وضع العجينة في مثل هذه الحالة.