نيكى يهبط بفعل قيود كورونا وضبابية إعادة انتخابات الكونجرس الأمريكى

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صورة الخبر: نيكى يهبط بفعل قيود كورونا وضبابية إعادة انتخابات الكونجرس الأمريكى
نيكى يهبط بفعل قيود كورونا وضبابية إعادة انتخابات الكونجرس الأمريكى

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، إذ يبدو أن الحكومة تتأهب لإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 بينما تأثر إقبال المستثمرين على المخاطرة سلبا أيضا بفعل ضبابية حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.37 بالمئة إلى 27158.63 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 1791.22 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وستحدد الانتخابات في جورجيا المتحكم في مجلس الشيوخ، وبالتالي القدر الذي سيدفع به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر جدول الأعمال الخاص بالحزب الديمقراطي، لا سيما إعادة تنظيم الضرائب، وتعزيز التحفيز والإنفاق على البنية التحتية.

وكانت أسهم شركات الطيران وتشغيل السكك الحديدية بين الأسوأ أداء ضمن 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وانخفض القطاعان 1.2 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب، بفعل احتمالات فرض قيود جديدة لاحتواء الأزمة الصحية

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أبلغ اجتماعا للحزب الحاكم أن قرار إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها سيُتخذ يوم الخميس.

المصدر: اموال الغد

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