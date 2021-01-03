

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.







وانخفض سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، بينما تراجع بقيمة تراوحت بين قرشين و4 قروش في البنك المركزي المصري.

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وبلغ سعر الدولار الأمريكي، نحو 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.بينما بلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.63 جنيها للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه.واستطاع الجنيه المصري، خلال عام 2020 الحفاظ على قوته التي استعادها خلال الأعوام الماضية، رغم أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، التي عصفت بالعديد من العملات على مستوى العالم وخاصة عملات الأسواق الناشئة.