

بـ أوبترا والفان.. شيفرولية تشارك بمعرض إحلال السيارات بـ أوبترا والفان.. شيفرولية تشارك بمعرض إحلال السيارات

قال عمر ناجي، مدير التسويق في «شيفرولية»، إن السيارات التي شاركت من الشركة بالمعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز، هي شيفروليه «أوبترا» لفئة «الهاي لاين» و«البيز لاين»، والسيارة الفان N300 بالفئيتن «الهاي لاين» و«البيز لاين».



وأضاف أن السياراتين يجرى تجميعهما في السوق المصرية، وسيتم تجهيزهما للعمل بالوقود والغاز معا، وأنهم ينتموا إلى فئة السيارات الاقتصادية.



موصفات شيفروليه أوبترا

وتتوفر «أوبترا» بمحرك 1500CC مكون من 4 أسطوانات.

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- يولد قوة 110 حصان عند 5.800 لفة في الدقيقة.- أقصى عزم للدوران 147 نيوتن متر عند 3.600 لفة في الدقيقة.- تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.- تتسارع من 0: 100 في 13.2 ثانية.- متوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر.- متصل بناقل حركة من 6 سرعات.موصفات شيفروليه N300تتوفر السيارة بمحرك 1206 CC مكون من 4 أسطوانات.- عد السلندرات 4.- يولد قوة 85 حصان .- أقصى عزم للدوران 108 نيوتن متر .- متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.يذكر أن نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت إن المعرض الذي افتتحه السيسي امس يحظى بمشاركة أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص مساحة في المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالي.وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه.وأضافت أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) معا، بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.