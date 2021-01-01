

“بالفيديو والصور” شاهد أكبر مغسلة سيارات في العالم “بالفيديو والصور” شاهد أكبر مغسلة سيارات في العالم

المربع نت – ليس من الغريب أن أكبر مغسلة سيارات في العالم تقع في مدينة شتوتجارت الألمانية، موقع عمالقة السيارات مرسيدس وبورش، ولتوضيح مدى ضخامة المغسلة سنعرض لكم بعض الأرقام.



كل ساعة يتم غسل 300 سيارة، بمعدل 4000 سيارة يوميًا، وتغطي المغسلة مساحة 15,000 متر مربع، وتوظف 110 عامل.



وقد وصفها ملاكها بأنها ليست مجرد مغسلة عادية، بل مدينة صغيرة حية مخصصة لتنظيف السيارات وإزالة القذارات والأتربة عن المصدات وأغطية المحرك وعجلات سيارات شتوتجارت.