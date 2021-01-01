

موجات زيادة الأسعار تلحق بموديلات بيجو 2021 في السوق المحلية موجات زيادة الأسعار تلحق بموديلات بيجو 2021 في السوق المحلية

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية بيجو فى مصر، زيادة أسعار موديلات بيجو 2021 بقيمة تراوحت بين 5 و15 ألف جنيه على الفئات المطروحة فى السوق المحلية.



وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن سعر السيارة 2008 زادت بقيمة تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه على الفئات الثلاثة.



كما وصلت الزيادة على السيارتين 3008 و 5008 ذات 7 مقاعد بقيمة تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه على مختلف الفئات المطروحة.

وفيما يلي قائمة أسعار طرازات بيجو 2021 في السوق المحلي:-



