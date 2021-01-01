زيادة أسعار أوبل 2021 في السوق المحلية

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى للعلامة الألمانية أوبل فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يناير لطرازات جراند لاند وكروس لاند 2021 بزيادة تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه على كل الفئات المطروحة في السوق.
وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن أوبل جراند لاند ارتفعت بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الثلاثة المطروحة في السوق المحلية.
ووصلت الزيادة على أسعار أوبل كروس لاند إلى 10 آلاف جنيه على الفئة الأولى و15 ألف جنيه على الفئة الثانية.
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