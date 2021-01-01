نجح باحثون ماليزيون في تحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس إلى مادة قوية يمكن استخدامها في بناء هياكل الطائرات بدون طيار (درونات)، وهي الألياف التي يتم التخلص منها حاليا كمخلفات.
وبدأ المشروع البحثي في جامعة بوترا الماليزية، حيث حاول الباحثون الوصول إلى حل ناجح لاستخدام مخلفات الأناناس في منطقة هولو لانجات، والتي تبعد 65 كيلومتر تقريبا عن العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال الباحثون أن الدرونات المصنوعة من مخلفات الأناناس الجديدة أكثر قوة ومتانة من غيرها المصنوعة من الألياف الصناعية، كما أنها أرخص وأخف وزنا وأسهل بيئيا في التخلص منها في النهاية، حيث يتحلل هيكلها بعد الدفن في التربة خلال أسبوعين تقريبا.
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التعليقات على صدق أو لا تصدق| ماليزيا تصنع الطائرات بدون طيار من أوراق الأناناس!
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