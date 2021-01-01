

صدق أو لا تصدق| ماليزيا تصنع الطائرات بدون طيار من أوراق الأناناس! صدق أو لا تصدق| ماليزيا تصنع الطائرات بدون طيار من أوراق الأناناس!

نجح باحثون ماليزيون في تحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس إلى مادة قوية يمكن استخدامها في بناء هياكل الطائرات بدون طيار (درونات)، وهي الألياف التي يتم التخلص منها حاليا كمخلفات.



وبدأ المشروع البحثي في جامعة بوترا الماليزية، حيث حاول الباحثون الوصول إلى حل ناجح لاستخدام مخلفات الأناناس في منطقة هولو لانجات، والتي تبعد 65 كيلومتر تقريبا عن العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وقال الباحثون أن الدرونات المصنوعة من مخلفات الأناناس الجديدة أكثر قوة ومتانة من غيرها المصنوعة من الألياف الصناعية، كما أنها أرخص وأخف وزنا وأسهل بيئيا في التخلص منها في النهاية، حيث يتحلل هيكلها بعد الدفن في التربة خلال أسبوعين تقريبا.

ونجحت النماذج الأولية من الدرونات الجديدة في الطيران على ارتفاع 1000 متر تقريبا، والبقاء في الهواء لمدة 20 دقيقة تقريبا، ويعمل الفريق حاليا على صنع طائرة بدون طيار أكبر من النماذج الحالية، من أجل استيعاب حمولات أكبر، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار.وقبل إطلاق المشروع، في عام 2017، كان المزارعون الماليزيون يتخلصون من أوراق الأناناس عن طريق حرقها، مما يتسبب في تلوث البيئة، بينما يمكنهم اليوم تحقيق دخل جيد من بيعها، حيث يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد منها 0.25 دولار، وينتج الفدان الواحد ما بين 1,5 إلى 3 طن منها



