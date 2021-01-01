

تقارير: اختفاء الملياردير الصيني جاك ما مؤسس علي بابا منذ شهرين تقارير: اختفاء الملياردير الصيني جاك ما مؤسس علي بابا منذ شهرين

كشفت تقارير صحفية أن مؤسس مجموعة علي بابا الملياردير الصيني جاك ما لم يظهر علناً منذ شهرين، حتى أنه تغيب عن حضور الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الخاص به.



تواجه شركة علي بابا ومجموعة Tencent القابضة ضغوطاً من السلطات الحكومية الصينية بسبب حشدها لمئات ملايين المستخدمين وتأثير الشركتين على مختلف نواحي الحياة في الصين.



وكانت سلطات مكافحة الاحتكار الصينية قد بدأت الشهر الماضي تحقيقاً حول ممارسات مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية، وطلب البنك المركزي الصيني منه إجراء تعديلات فيما يخص عملياته المالية وإقراض الزبائن.

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كما أجلت السلطات الرسمية الصينية عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام على مجموعة Ant Group التي تقيم بنحو 37 مليار دولار وتملك علي بابا ثلثها. وكان من المتوقع أن يتم طرح أسهم المجموعة في بورصتي شنغهاي و هونغ كونغ إلا أن السلطات أوقفتها قبل 48 ساعة فقط.يذكر أن السلطات الصينية نصحت جاك ما بعدم مغادرة البلاد منذ إيقاف عملية الطرح للاكتتاب العام، ولم يظهر علناً منذ ذلك اليوم.وكان جاك ما قد اتهم النظام التشريعي والمالي الصيني بأنه يقوّض الابتكار، ودعا إلى توسيع الخدمات المالية لتشمل المزيد من الشركات الصغيرة والأفراد بالاستفادة من التكنولوجيا.