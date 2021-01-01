كشفت تقارير صحفية أن مؤسس مجموعة علي بابا الملياردير الصيني جاك ما لم يظهر علناً منذ شهرين، حتى أنه تغيب عن حضور الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الخاص به.
تواجه شركة علي بابا ومجموعة Tencent القابضة ضغوطاً من السلطات الحكومية الصينية بسبب حشدها لمئات ملايين المستخدمين وتأثير الشركتين على مختلف نواحي الحياة في الصين.
وكانت سلطات مكافحة الاحتكار الصينية قد بدأت الشهر الماضي تحقيقاً حول ممارسات مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية، وطلب البنك المركزي الصيني منه إجراء تعديلات فيما يخص عملياته المالية وإقراض الزبائن.
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التعليقات على تقارير: اختفاء الملياردير الصيني جاك ما مؤسس علي بابا منذ شهرين
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