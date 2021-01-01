سجلت شركة آبل براءتي اختراع جديدتين لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في عدد من أجهزتها وفقًا لتقرير من موقع via 9to5Mac بالاستناد إلى موقع Patently Apple الذي نشر رسمًا توضيحيًا يظهر فيه جهاز ماك بوك يقوم بشحن عكسي لساعة آبل Apple Watch لجهازي آيفون وآيباد؛ كما أظهرت مخططات أخرى قيام الآيباد والآيفون بالأمر ذاته.
براءة الاختراع من الوهلة الأولى لا تبدو جديدة نظر لكون العديد من مصنعي الهواتف قد قاموا بتضمين تقنية الشحن اللاسلكي في بعض أجهزتهم بالفعل؛ لكن بالنسبة لآبل يبدو الأمر مختلفًا قليلًا؛ حيث أن عملية الشحن العكسي في ماك بوك تتم من مناطق متعددة في نفس الوقت وهي لوحة اللمس و مسند اليدين وغطاء الجهاز كما تُبين الصور.
وهو ما يعد حلًا جيدًا لشحن عدة أجهزة من مصدر واحد معًا في الحالات الحرجة التي لا تتوفر فيها شواحن وكابلات كافية مثلًا ودون الحاجة لفصل إحداها لشحن الأخر؛ بل تفضي إلى الاتسغناء عن المقابس الكهربائية والكابلات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تسجل براءتي اختراع لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في أجهزتها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق