

لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا: ماذا يعرف العالم عنه؟ لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا: ماذا يعرف العالم عنه؟

سينوفاك لعلوم الحياة هي شركة خاصة صينية تعمل في مجال الأبحاث وتطوير اللقاحات البشرية والحيوانية. وقد قد طورت ونجحت في توزيع 6 لقاحات للبشر من قبل ولقاح واحد للحيوانات.



أطلقت سينوفاك على لقاح كورونا الذي تطوره اسم كورونافاك CoronaVac، وهو لقاح يعتمد على إضعاف فيروس كورونا ونزع قدرته على التكاثر، وأضيفت له بعض المحفزات المناعية.



أظهر لقاح سينوفاك نجاحا في مرحلة دراساته الأولى والثانية، حيث اتضح أنه يحفز رد فعل مناعي جيد ولم تظهر له مضاعفات شديدة.

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وبناء على ذلك بدأ لقاح سينوفاك في مراحل تجاربه الثالثة التي تجري في البرازيل وإندونيسيا وتركيا.إتفقت إندونيسيا مؤخرا أن تتسلم إجمالي 18 مليون جرعة من هذا اللقاح خلال عامنا الحالي، لتبدأ بها حملات التطعيم الموسعة.كانت البرازيل قد أعلنت في أكتوبر أن لقاح سينوفاك أثبت أمانه، ولكن وفاة أحد المتطوعين بعدها سببت توقف الدراسات بأمر السلطات البرازيلية.وعادت الدراسات بعدها سريعا بعد إعلان المؤسسة البرازيلية المسؤولة عن الدراسات بأن الوفاة لم تكن متعلفة باللقاح.بالرغم من عدم انتهاء دراسات لقاح سينوفاك الصيني إلا أإنه قد منح ترخيص الاستخدام الطاريء في الصين منذ يوليو 2020، ومن المتوقع أن تظهر نتائج دراسات المرحلة الأخيرة في غضون الأيام المقبلة.ما زال مبكرا أن نحكم على لقاح سينوفاك..لكن إلى الآن ما زال مبكرا أن نحكم على لقاح سينوفاك الحكم النهائي، فبالرغم من هذا الاستخدام المبكر غير الاعتيادي إلا أن المرحلة الثالثة من دراسات اللقاح لا تزال في حاجة لاستكمالها للتأكد من كفاءته وأمانه على المدى البعيد.ولا يمكن اعتبار الترخيص الطاريء للقاح سينوفاك وغيره من اللقاحات الصينية إلا كامتداد للمرحلة الأخيرة من دراسات اللقاح وليس ختم ترخيص يؤكد فعالية الأمان والكفاءة.يجب أن يتم الاستمرار في ملاحظة كل من يتم حقنه بهذه اللقاحات لاستبعاد حدوث آثار جانبية والتأكد من الحصول على مناعة كافية.وفي حالة اكتشاف أي آثار جانبية يتم ربطها باللقاح فسيؤدي ذلك إلى إيقاف التجارب وتوزيع اللقاح.تحتاج دراسات اللقاحات المختلفة لوقت كاف للتأكد من ضعف احتمالات حدوث مضاعات جانبية طويلة المدى (تحدث بعد فترة طويلة)، وليس فقط لأعداد كبيرة وكافية من المتطوعين.