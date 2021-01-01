

ما هي أعراض فيروس كورونا المتحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا؟ ما هي أعراض فيروس كورونا المتحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا؟

أكد كبير الأطباء البريطانيين سير كريس ويتي أن أعراض العدوى بفيروس كورونا المتحور الجديد الذي ظهر في مناطق جنوب شرق بريطانيا لا تختلف عن أعراض العدوى بالسلالة الأخرى الموجودة في باقي البلاد.



هذا وقد أكد العلماء البريطانيون أنه لا دليل إلى الآن يمكنه أن يشير إلى أن الطفرة الجديدة التي حدثت في فيروس كورونا قد أثرت على شراسته او على تأثره باللقاحات المطورة.



فبالرغم من أنها قد أثرت على البروتين السطحي الفيروسي الذي تستخدمه اللقاحات إلا أنها لم تغيره بالكامل، ومن المعروف أن استجابة الجسم للقاحات تكون استجابة كاملة لأجزاء عدة من هذا البروتين.

يتفق العلماء ان فيروس كورونا يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق متعددة، ولكنه اتضح مع مرور الوقت خلال فترة الوباء أن هناك أعراضا أساسية لعدوى كوفيد.حيث يكفي وجود أحد هذه الأعراض الأساسية ليجعلنا نتعامل مع المريض على أنه مصاب بكوفيد-19 إلا إذا ثبت العكس بظهور نتيجة سلبية لتحليل المسحة PCR.الأعراض الاساسية لعدوى فيروس كورونا المتحور في بريطانيا ..وبحسب التوصيات البريطانية فإن هذه الأعراض الاساسية لعدوى كوفيد بفيروس كورونا المتحور هي:1-ارتفاع درجة الحرارة: ويكفي مجرد الاحساس بسخونة الجسم ( وفي حالة القياس بمقياس الحرارة (الثرمومتر) تكون القراءة اكثر من 37.8 درجة سيليزية).2-السعال الجديد المستمر: الذي يستمر لمدة ساعة أو يكون في شكل نوبات يزيد عددها عن ثلاث نوبات من السعال في اليوم.أما في الأشخاص الذين يعانون من سعال مزمن فتزداد شدته و تتغير طبيعته.3-تغيّر أو فقد حاسة الشم او الإحساس بالطعم: مما يعني أن طعم أو رائحة الأشياء المختلفة قد تتغير أو تفقد.وتضيف منظمة الصحة العالمية التعب والإرهاق الشديد إلى أعراض عدوى فيروس كورونا الأساسية الشائعة.تضم الأعراض الأقل شيوعا أعراضا مثل: آلام العضلات-الصداع-التهاب الحلق-الإسهال-التهاب العينين- الطفح الجلدي وتغير لون أصابع اليدين والقدمين.وتوضح الصورة التالية ملخص للأعراض الأساسية لعدوى كورونا والأعراض الأقل شيوعا والأعراض الحرجة الأقل حدوثا بحسب التوصيات البريطانية.تعاني معظم حالات عدوى كوفيد-19 تعاني من أحد الأعراض الرئيسية على الاقل، ويكفي وجود أحدهم منفردا للاشتباه بالعدوى بشكل كبير.ويلزم عند ظهور أحد هذه الأعراض اتباع توصيات العزل المنزلي للمريض و المخالطين له.ويؤكد علماء أوروبا أنه لا دليل إلى الآن يمكنه أن يشير إلى اعراض كورونا الجديد أكثر حدة أو تختلف بأي شكل عن الأعراض المعروفة للسلالة التي سادت منذ بدء الوباء.*باقي الاعراض الممكن ظهورها: الشعور بالإعياء-آلام بالعضلات-صداع-إحتقان الحلق أو الأنف -إحتقان العين-إسهال -قيء -فقدان شهية.ويعتبر ظهور صعوبة التنفس تطوراً لتأثر الرئتين بالعدوى الفيروسية، وينصح مريض كورونا بمتابعة مستوى الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة الرئتين وذلك باستخدام جهاز قياس الأكسجين في الدم.



