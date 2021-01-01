رصدت كاميرات مراقبة لحظة تهور من رجل مسؤول عن توصيل المشتريات لشركة أمازون، أقدم خلالها بكسر هدية أعياد الميلاد لأحد المشترين.
وأظهرت صور الكاميرا رجل التوصيل وهو يوصل طردا لأحد المنازل، عن طريق إلقائه من فوق السور إلى حديقة الشخص الذي قام بالطلبية، ليكسر الهدية، وفقا لموقع "ديلي ميل".
وكانت أم تبلغ من العمر 40 عاما قد طلبت جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية، بقيمة 30 دولار، لابنتها البالغة من العمر 14 عاما، لشحن جهاز الآيفون والأجهزة الأخرى الخاصة بها، لتتفاجئ بالحصول على الجهاز محطما في حديقة منزلها.
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التعليقات على كاميرا تضبط عامل توصيل أمازون متورطا في "فعلة غربية"
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