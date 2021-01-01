قرارات مهمة لجامعة العريش.. تفاصيل

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اتخذت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، برئاسة الدكتور سعيد لافي، عدة قرارات أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي .



كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



وبالنسبة لمناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه يتم استكمال اجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة او اربعة من أقرباء الباحث على أقصى تقدير.

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وأكدت الجامعة عدم تواجد الطلاب في حرم الجامعة تحت أي ظرف كان ، وذلك حتى بدء الامتحانات المقررة بنهاية اجازة الفصل الدراسي الاول التي تنتهي بتاريخ 18 /2 /2021.كما أعلنت إخلاء المدن الجامعية للبنين والبنات بداية من تاريخ صدور قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 31 /12 /2020 حتى صدور قرارات أخرى ، وأن يتم توزيع الموظفين بكليات الجامعة بمعدل حضور ثلاثة أيام في الاسبوع لكل موظف ، ويقوم أمناء الكليات بإعداد كشوف توقيع حضور وانصراف لضمان حسن سير العمل.وشددت الجامعة، على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ممثلة في التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، والتعقيم الدوري المستمر للقاعات والمدرجات الدراسية ، والطرقات وأي مخالفة لهذه الاجراءات الاحترازية ستعرض المخالف للمساءلة القانونية.وأكد رئيس جامعة العريش، ضرورة توفير كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ، خلال امتحانات نصف العام المقررة من التعقيم والتطهير قبل وبعد كل امتحان يوميًا والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.. علاوة على استعداد وتجهيز الإدارة الطبية بالجامعة لتكون جاهزة لأداء دورها لمواجهة أى طارئ .ولفت الى ان إدارة الجامعة تسعى الى تحقيق النهوض بالعملية التعليمية بالجامعة كجامعة ناشئة وظيفتها الأولى التعليم ودعم العملية التعليمية، وحصول جميع كلياتها على الجودة والاعتماد بتطوير العمل الأكاديمى والادارى ، وبما يتسق مع رؤية وزارة التعليم العالى التي تؤكد على أهمية تصنيف الجامعات المصرية عالميا فى مراكز متقدمة .. كما تسعى إدارة الجامعة، الى انشاء كليات تتفق مع خصائص وسمات المجتمع السيناوى بما يلبى متطلبات المرحلة المقبلة .