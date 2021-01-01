استبعاد مديرين ومدرس بسبب استمرار مجموعات التقوية بمدارس الإسماعيلية

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صورة الخبر: مجموعات التقوية
مجموعات التقوية

قرر طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استبعاد مدير مدرسة دوحة الزمان الابتدائية التابعة لإدارة الاسماعيلية التعليمية و مدير مدرسة علي مبارك الاعدادية التابعه لنفس الإدارة ومدرس مادة اللغه العربية مع احالتهمم للتحقيق وذلك بسبب تواجد طلاب مجموعات التقوية بالمدرسة بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم بوقف مجموعات التقوية علي مستوى جميع المراحل التعليمية .

واستمرت جولات التربية والتعليم علي للتاكد من تنفيذ القرارات الاخيرة بشان الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث قامت اللجنة التى ضمت مدير التعليم العام وأعضاء إدارة الأمن بالمديرية، بتنفيذ الحملات منذ الساعة ١٢ونصف ظهر وحتى الثانية بعد الظهر.

وخلال الفترة المسائية، قامت اللجنة بتفقد مدارس الزهور الثانوية للبنات والزهور الابتدائية والشهيد فوزى عمارة الثانوية للبنين و السادات الثانوية العسكرية بنين والتجارة القديمة بنات و النصر بنات الاعدادية والشهيد جواد حسنى الابتدائية والشيخ زايد الاعدادية بنات والشيخ زايد الاعدادية بنين و النيل الرسمية للغات.

المصدر: elbalad

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