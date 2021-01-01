هل يرث أبناء الإبن الذي توفى حال حياة أبيه؟ مستشار المفتي يجيب

"هل يرث أبناء الابن الذي توفى حال حياة أبيه؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين قائلا: "نعم يرث الأبناء الذي توفى أبوهم ومازال جدهم على قيد الحياة، حيث يحصلوا على نفس القدر الذي كان سيحصل عليه أبوهم حال حياته بشرط ألا يتخطى نصيبهم ثلث التركة، فإذا كان أكثر يأخذوا أقل من الثلث بشيء بسيط وهذا ميطلق عليها الوصية الواجبة".
وأضاف أن هذه الوصية معمول بها في مصر قضاءً وإفتاءً من باب جبر الخاطر وصلة الرحم وبث الروح في عمود النسب.
جدير بالذكر أن المستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.
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