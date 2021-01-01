هل يرث أبناء الإبن الذي توفى حال حياة أبيه؟ مستشار المفتي يجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

"هل يرث أبناء الابن الذي توفى حال حياة أبيه؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين قائلا: "نعم يرث الأبناء الذي توفى أبوهم ومازال جدهم على قيد الحياة، حيث يحصلوا على نفس القدر الذي كان سيحصل عليه أبوهم حال حياته بشرط ألا يتخطى نصيبهم ثلث التركة، فإذا كان أكثر يأخذوا أقل من الثلث بشيء بسيط وهذا ميطلق عليها الوصية الواجبة".





وأضاف أن هذه الوصية معمول بها في مصر قضاءً وإفتاءً من باب جبر الخاطر وصلة الرحم وبث الروح في عمود النسب.



جدير بالذكر أن المستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.

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ورأى العلماء أن هذه الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم، فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية الكريمة.وذكر العلماء الحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة كما ذكر بعض المعاصرين: هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فيها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر، ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث وعندها يحرمون نصيبهم من مال ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف فقهاء ومحدثين ليسد هذه الثلمة وليعالج مصدرًا من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع (الوصية الواجبة).