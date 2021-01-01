خالد الجندى: مقولة "الله له أذن موسيقية" كفر تخرج من الملة

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل بشئ لم يصف به نفسه، موضحاً أن مصطلحات "ربنا شاف..ربنا عارف أنت بتعمل أيه غلط..ربنا يعلم مش عارف ..هناك ألفاظ لا يجوز أن نرددها..مثل ربنا له أذن استغفر الله العظيم اللى يقول كدا ده كلامه مكفر ويخرج من الملة".



وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أنه لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل له أذن موسيقية كون ذلك كفر يخرج من الملة، و لا يقوله إلا جاهل، وتابع:"ولذلك يجب أن لا نصف الله عز وجل بشئ لم يصف به نفسه".



وروى "الجندى"، حديث أبي هُريْرة عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ صخْرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُ"، وتابع:" الله لا يحدد مكانتك طبقاً لوسامتك"، مشيراً إلى أنه لا يجب أن نأخذ الألفاظ على ظاهرها بل نصرفها إلى ما وصف الله به نفسه.

المصدر: youm7

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