قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل بشئ لم يصف به نفسه، موضحاً أن مصطلحات "ربنا شاف..ربنا عارف أنت بتعمل أيه غلط..ربنا يعلم مش عارف ..هناك ألفاظ لا يجوز أن نرددها..مثل ربنا له أذن استغفر الله العظيم اللى يقول كدا ده كلامه مكفر ويخرج من الملة".
وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أنه لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل له أذن موسيقية كون ذلك كفر يخرج من الملة، و لا يقوله إلا جاهل، وتابع:"ولذلك يجب أن لا نصف الله عز وجل بشئ لم يصف به نفسه".
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التعليقات على خالد الجندى: مقولة "الله له أذن موسيقية" كفر تخرج من الملة
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