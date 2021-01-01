الرئيس السيسي : تسوية القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن تسويتها سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف.



وشدد الرئيس السيسي على أن ذلك التقدير نابع من خبرة طويلة وواقع عاشته مصر التي كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا سياسياً وتحقيق الاستقرار ومن ثم الالتفات إلى البناء والتنمية من أجل صالح الشعوب والأجيال القادمة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الخزانة الأمريكي وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

