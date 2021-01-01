5 طرق مختلفة لتنظيف مصفاة الشاي

تقع السيدات فى حيرة كيفية تنظيف مصفاة الشاى، التى يتغير لونها سريعا نتيجة لاستعمالعل المتغير، فمصفاة الشاي من أدوات المنزل قصيرة العمر، التي لا يفضل المستهلك اختيار نوعيات غالية منها، علمًا منه بقصر عمرها قبل أن انسداد فتحاتها وتجمع اللون الأسود في كل مكان، فنضطر إلى رميها، ورغم محاولاتك العديدة لتنظيف مصفاة الشاي والتي فشلت بجدارة، هناك 5 طرق سهلة للتخلص من ذلك اللون توضحها الشيف أميرة شنب.
- الخل والبيكنج صودا
المصفاة المعدنية كأي أداة أخرى تصنع من الحديد أو الستانلس، تتعرض للصدأ، وللتخلص من تلك العلامات، جرب غمر المصفاة في ماء مخلوط بالبيكنج صودا والخل، لمدة نصف ساعة، ثم تنظيفها بفرشاة أسنان ومعجون تنظيف أطباق.
- لا تترك السوائل تجف
لا تترك السوائل تجف داخل المصفاة، فتسرع عملية تغير لونها وتصعب تنظيفها فيما بعد. وإن ضاق الوقت لتنظيفها في الحال، ضعها في كوب من الماء الساخن وملعقة خل، حتى موعد التنظيف.
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