شوربة القرع محببة ومفضلة لدى الكثير، كما أنها تتميز بقيمة غذائية عالية، لذلك تقدم طريقة عمل شوربة قرع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير شوربة قرع
قرع كريمة
ملح وفلفل
مرقة دجاج
ثوم
بصل
زيت ذرة
زعتر طازج للتقديم
كريمة
ريحان
خبز محمص
بقدونس للتزيين
طريقة تحضير شوربة قرع
* يشوح البصل مع زيت ثم يضاف الزعتر ثم يضاف الثوم المفروم.
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