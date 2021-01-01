طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت



محشى الكرنب محشى الكرنب

محشى الكرنب من الأكلات المصرية التي لابد أن تقدم على مائدة الولائم الكبيرة، ولكن يصعب عمله على الكثير من السيدات، لأن يحتاج إلى العديد من المكونات، يأخذ وقت كبير في طريقة طهيه على عكس الأكلات لأخرى.



ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل الكرنب بأقل وقت وبأسهل الطرق.



طريقة تسوية محشى الكرنب المجمد

يحتاج الكرنب المجمد طريقة طهي محددة نظرًا لأن التجميد يساعد على قطع الورق.

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المكوناتكرنب.أرز منقى ومغسول ومصفى.طماطمبصل.زيت.شبت وكزبرة طازجة.فلفل أسود.كمون.ملح.حبة فلفل حار.ثوم مفروم.طريقة تسوية الكرنب المجمد1- احضري وعاء بع ماء مغلي على النار.2- تقطيع الكرنب بأحجام متساوية.3- ضعي الملح في الماء بعد الغليان جيدا.4- ضع الليمون في الماء مع التقليب جيدا ولكن برفق.5- يترك لمد دقيقة في الماء ويتم أخراجه على مصفاة.6- ثم احضري وعاء به زيت وبصل وصلصة طماطم مع البهارات مع التقليب الجيد.7- اضيفي الأرز المغسول وفي النهاية ضع الشبت والكزبرة.8-حشو الكرنب ورصه في الوعاء.