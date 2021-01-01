طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

محشى الكرنب من الأكلات المصرية التي لابد أن تقدم على مائدة الولائم الكبيرة، ولكن يصعب عمله على الكثير من السيدات، لأن يحتاج إلى العديد من المكونات، يأخذ وقت كبير في طريقة طهيه على عكس الأكلات لأخرى.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل الكرنب بأقل وقت وبأسهل الطرق.
طريقة تسوية محشى الكرنب المجمد
يحتاج الكرنب المجمد طريقة طهي محددة نظرًا لأن التجميد يساعد على قطع الورق.
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