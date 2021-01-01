ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، الثلاثاء، تستهدف قطاع الصلب.
ويأتي القرار مواصلا لتكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.
وقال الموقع إن واشوفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 شركة وفرد واحد فيما يتعلق بصناعة المعادن الإيرانية، إذ يستخدم النظام الإيراني عائدات قطاع المعادن لتمويل أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.
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التعليقات على عقوبات أميركية جديدة على إيران في آخر أسابيع ترامب
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