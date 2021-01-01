مصدر سوداني: لم ننسحب من مفاوضات سد النهضة

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سد النهضة

قال مصدر حكومي سوداني لوسائل إعلام مصرية إن بلاده لم تنسحب من مفاوضات سد النهضة، بل احتجت على رفض طلبها التفاوض الثنائي مع خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم ودراسة المقترحات، ثم العودة إلى التفاوض مجددا في اجتماع على المستوى الوزاري في العاشر من يناير الحالي.

المصدر: RT

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