أعلن الأمن المصري ضبط أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدرة في حاوية بميناء بورسعيد.
وأشار بيان عن الداخلية المصرية إلى أنه تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد بنظام الترانزيت.
وأضاف: "قام ملاك الحاوية بتقديم مستند شحن يثبت احتواءها على مواد بلاستيكية لإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها".
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التعليقات على ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية
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