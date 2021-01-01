

شاهد: نتائج جيدة جدا لكيا سورينتو الجديدة كليا باختبارات الأمان الأوروبية شاهد: نتائج جيدة جدا لكيا سورينتو الجديدة كليا باختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع الجيل الرابع الجديد كليا من كيا سورينتو الذي بدأ تقديمه عالميا كموديلات لعامي 2020 و2021 في بعض الأسواق العالمية، أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 82% حماية للركاب البالغين

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- 85% حماية للركاب الأطفال- 63% حماية للمارة على الطريق- 87% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج من انتاج عام 2020، وهي مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.