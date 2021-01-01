خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع الجيل الرابع الجديد كليا من كيا سورينتو الذي بدأ تقديمه عالميا كموديلات لعامي 2020 و2021 في بعض الأسواق العالمية، أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.
ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:
- 82% حماية للركاب البالغين
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التعليقات على شاهد: نتائج جيدة جدا لكيا سورينتو الجديدة كليا باختبارات الأمان الأوروبية
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