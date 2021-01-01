

تعرف على عابري جسر الملك فهد المستثنين من رسوم فحص كورونا تعرف على عابري جسر الملك فهد المستثنين من رسوم فحص كورونا

المربع نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استثناء خمس فئات من رسوم الفحص المختبري للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم بالعبور عبر الجسر باتجاه مملكة البحرين.



وأوضحت المؤسسة أن الفئات الخمس المستثناة من رسوم الفحص، هم:



الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، والعائدون من مهمّة حكومية رسمية.

العسكريون الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم.

العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم.

المشاركون في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا في مملكة البحرين.

الأطفال ممّن هم دون سن ست سنوات.

وبيّنت المؤسسة ضرورة إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا “PCR” قبل الوصول إلى مملكة البحرين في أحد المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبَل البحرين، على أن تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 400 ريال سعودي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعٍ”، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبَل البحرين، ويتوجب على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري “PCR” في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقدًا أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.











