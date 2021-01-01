

الإنتاج الحربي تقدم نموذجين لأوتوبيسين يعملان بالغاز بمعرض تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الإنتاج الحربي تقدم نموذجين لأوتوبيسين يعملان بالغاز بمعرض تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة من اليوم وحتى السادس من يناير الجاري بمشاركة عدد من شركات السيارات العاملة فى السوق المصرى والمنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وكذا الوكلاء والمستوردون للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين – غاز) .



كما يشارك فى المعرض عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات فضلاً عن الجهاز المصرفى ممثل فى عدد كبير من البنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وبحسب البيان الصادر من وزارة الدولة للانتاج الحربى، فانه تم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وتلقى هذه المبادرة إهتمام كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة والتى ستتيح للمواطن المصرى إقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن .