

تحليل| 12 مليون جنيه دفعها الأجانب للحصول على الجنسية المصرية للعام المالي الماضي تحليل| 12 مليون جنيه دفعها الأجانب للحصول على الجنسية المصرية للعام المالي الماضي

دفع الأجانب الراغبون في الحصول علي الجنسية المصرية، للحكومة 12 مليون جنيه علي مدار العام المالي الماضي في صورة رسوم موارد تنموية لخزانة الدولة بزيادة بلغت 5 ملايين جنيه عن العام السابق له إذ بلغ حينها ما يقرب من 6.9 ملايين جنيه.



وكشف تقرير الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي، عن سداد المهاجرين من مصر مبلغ 723 مليون جنيه في العام المذكور في صورة رسوم تنموية علي مغادرة البلاد مقارنة بـ 680 مليون جنيه محصلة في العام المالي قبل الماضي.



وسدد المصريون الراغبون في استخراج جوازات السفر مبلغ 385 مليون جنيه في صورة رسم تنمية لخزانة الدولة بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ384.5 مليون جنيه في العام السابق له.

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ودفع المصريون مبلغ 132 مليون جنيه علي تراخيص السلاح في العام المالي الماضي مقابل 111 مليون جنيه في العام المالي السابق له.ودفع المستهلكون من المصريين والأجانب رسم علي الشراء من الأسواق الحرة في العام المالي المالي بقيمة 33 مليون جنيه بانخفاض حجمه 5.5 مليون جنيه عن العام السابق له.