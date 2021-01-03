دفع الأجانب الراغبون في الحصول علي الجنسية المصرية، للحكومة 12 مليون جنيه علي مدار العام المالي الماضي في صورة رسوم موارد تنموية لخزانة الدولة بزيادة بلغت 5 ملايين جنيه عن العام السابق له إذ بلغ حينها ما يقرب من 6.9 ملايين جنيه.
وكشف تقرير الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي، عن سداد المهاجرين من مصر مبلغ 723 مليون جنيه في العام المذكور في صورة رسوم تنموية علي مغادرة البلاد مقارنة بـ 680 مليون جنيه محصلة في العام المالي قبل الماضي.
وسدد المصريون الراغبون في استخراج جوازات السفر مبلغ 385 مليون جنيه في صورة رسم تنمية لخزانة الدولة بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ384.5 مليون جنيه في العام السابق له.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحليل| 12 مليون جنيه دفعها الأجانب للحصول على الجنسية المصرية للعام المالي الماضي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق