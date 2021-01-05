

سعر الدولار في البنوك اليوم 5-1-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم 5-1-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2021، بعد انخفاضه أمس بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.



سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك التجاري وفا إيجيبت مسجلا نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

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بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB،الكويت الوطتيNBK،العربي،ABC"وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري،المصرف العربي الدولي،العقاري المصري قناة السويس، الأهلي الكويتي،الإمارات دبي الوطني، مصر، الاسكندرية ،مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد"وسجل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " اتش اس بي سي، بلوم، كريدي أجريكول،أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، البركة،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، ابوظبي التجاري، القاهرة،عودة، المصري الخليجي،الاستثمار العربي".وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك " المشرق، التنمية الصناعية"وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيص الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيعوبلغ الدولار في بنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.