

سعر جرام الذهب اليوم.. أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء 5-1-2021 سعر جرام الذهب اليوم.. أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء 5-1-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء 5-1-2021 سعر جرام الذهب عيار 21 حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، بالسوق المحلية المصرية.



محليًا، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وارتفع الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.



وعلي المستوي العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.

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