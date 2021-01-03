

تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع استباقية على خلفية التراجعات الواضحة التي منيت بها أسواق المال الأمريكية أمس، ومخاوف من تأثيرها بالسلب على البورصة المصرية.



تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس30» بنسبة 06. 0%، بما يعادل 6 نقاط خسارة، ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، وانخفض المؤشر الثانوي «إي جي إكس70» متساوي الأوزان بنسبة 13. 0%، بما يعادل 2.54 نقطو خسارة، ليصل إلى مستوى 2141 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس100» متساوي الأوزان بنسبة 12. 0%، بما يعادل 3.8 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 3093 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 17.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.86 ألف صفقة بيع وشراء.