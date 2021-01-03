ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوياتها

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ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الجملة للطاقة في اليابان خلال يناير الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يؤكد الاعتماد الكبير لليابان على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر الكهرباء في بورصة الطاقة الكهربائية اليابانية وصل اليوم إلى 62.4 ين لكل كيلووات ساعة (605 دولارات لكل ميجاوات ساعة) وهو ما يعادل 10 أمثال السعر في اليوم نفسه من العام الماضي.

وأضافت بلومبرج أنه في الوقت الذي زاد فيه الطلب على الكهرباء بسبب انخفاض درجات حرارة الطقس عن مستواه في العام الماضي، تراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية بسبب المشاكل الفنية في المفاعلين رقم 3 و4 في محطة تاكاهاما النووية التابعة لشركة كانساي إلكتريك باور، وإلغاء التراخيص للمفاعلين رقم 3 و4 في محطة أوهي التابعة لشركة كانساي أيضًا.

المصدر: الدستور

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