تقارير: "أبل" تختبر متانة هاتفين قابلين للطي

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تقارير: "أبل" تختبر متانة هاتفين قابلين للطي

أشارت تقارير تقنية إلى اجتياز نموذَجي هاتفين قابلين للطي من شركة "أبل"، لاختبارات المتانة، في مصنع "فوكسكون" بالصين.

وحسبما ذكر موقعا "إيكونوميك ديلي نيوز"، فإن "أبل" أخضعت هاتفين قابلين للطي لاختبارات المتانة، والتي تركز بشكل رئيسي على المفصل، باعتباره النقطة الأكثر أهمية في هذه الفئة من المنتجات.

ونقل موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، أن هاتف "أبل" الجديد الأول سيكون قابلا للطي بشكل عامودي على غرار هاتف سامسونغ "زد فليب"، بينما سيأتي الهاتف الثاني بشاشتين متصلتين معا بمفصل.

وتشير تسريبات تقنية إلى اعتماد "أبل" شاشات مرنة بتقنية "أوليد".

ولا تعد محاولة "أبل" ركوب موجة الهواتف القابلة للطي جديدة، إذ سبق وأن حصلت على براءة اختراع لمنتج من هذه الفئة في عام 2017، وكان يتوقع أن تحوّل الشركة الأميركية التصميم لمنتج حقيقي، إلا أن تفشي جائحة كورونا قد غيّر من خطط شركات كثيرة ومن بينها "أبل".

ومن السابق لأوانه تحديد موعد إطلاق "أبل" لهاتفيها القابلين للطي، إلا أن تكهنات تشير إلى إمكانية ذلك في العام القادم.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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