أشارت تقارير تقنية إلى اجتياز نموذَجي هاتفين قابلين للطي من شركة "أبل"، لاختبارات المتانة، في مصنع "فوكسكون" بالصين.
وحسبما ذكر موقعا "إيكونوميك ديلي نيوز"، فإن "أبل" أخضعت هاتفين قابلين للطي لاختبارات المتانة، والتي تركز بشكل رئيسي على المفصل، باعتباره النقطة الأكثر أهمية في هذه الفئة من المنتجات.
ونقل موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، أن هاتف "أبل" الجديد الأول سيكون قابلا للطي بشكل عامودي على غرار هاتف سامسونغ "زد فليب"، بينما سيأتي الهاتف الثاني بشاشتين متصلتين معا بمفصل.
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التعليقات على تقارير: "أبل" تختبر متانة هاتفين قابلين للطي
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