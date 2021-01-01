ون بلس تطلق ساعتها الذكية الأولى بداية العام المقبل 2021

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ون بلس تطلق ساعتها الذكية الأولى بداية العام المقبل 2021

أكد رئيس شركة ون بلس التنفيذي “Pete Lau” دخول شركته لسوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء عبر الإعلان عن عملهم على ساعة ذكية سيتم إطلاقها العام المقبل 2021.

وجاء تصريح Lau عبر تغريدة على حسابه الرسمي في توتير قائلًا ” الكثير منكم قال نريد ساعة_ ولعلكم سمعتم بذلك في عطلة الأسبوع_ نحن نعمل على واحدة لتكون جاهزة في بداية العام المقبل” . خاتمًا تغريدته بـ “الأمنيات تصبح حقيقة”

على صعيد التصميم والمواصفات التي ستأتي عليها الساعة ليس هنالك أي من التفاصيل ولم يتم التطرق حول وقت الإطلاق الحقيقي أو حتى النظام الذي ستدعمه؛ وهو أمر طبيعي ربما مع كون إعلان الشركة مازال حديثًا وستكشف لنا الأيام القادمة مزيدًا من التفاصيل على الأكيد.

المصدر: عالم التقنيه

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