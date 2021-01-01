

ما الذي نتوقعه من أبل في عام 2021 ما الذي نتوقعه من أبل في عام 2021

نتوقع أن يكون عام 2021 عامًا مثيرًا لشركة أبل بفضل التركيز المتجدد على جهاز الـ Mac، بعدما طرحت الشركة أول أجهزة Mac مع شريحة Apple silicon في أواخر عام 2020، وتبين أن معالج M1 قوي بشكل غير متوقع، مما جعل ما الذي نتوقعه من أبل في عام 2021 نتطلع إلى الخطوة التالية. يشاع أن طرازات iMacs و MacBook Pro الجديدة لعام 2021، مع وجود رقائق سيليكون ستكون أفضل بكثير من الموجودة حاليا. هذا بالاضافة إلى آي-فون 13 الجديد، وساعة أبل 7، وسماعات AirPods محدثة، وتلفاز أبل الجديد، وتضمين شاشات mini-LED والمزيد. لقد جمعنا جميع المنتجات التي نتوقع رؤيتها من أبل في هذا العام بناءً على كل الشائعات الحالية التي وردت حولها وحول خطط أبل المستقبلية.



Apple Silicon iMac

تعمل أبل على العديد من طرازات iMac الجديدة التي تحتوي على Apple Silicon. كانت هناك شائعات عن إعادة تصميم iMac‌ مع حواف أنحف وحجم شاشة من 23 إلى 24 بوصة.



قد يكون جهاز الـ Mac هذا بديلاً أكبر للطراز الحالي مقاس 21.5 بوصة، والذي من المحتمل أن يكون بنفس الحجم المادي للإصدار الحالي إذا خفضت أبل حجم الإطار بشكل كبير.

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تعمل أبل على تصميمات شرائح السيليكون مع ما يصل إلى 16 نواة، ولكن يمكن أن تحتوي طرز سطح المكتب المتطورة على ما يصل إلى 32 نواة، وربما تحل محل iMac Pro. تعمل أبل أيضًا على بعض التحسينات المهمة في أداء معالج الرسوميات GPU.من المتوقع أيضا، أن يتم إصدار أجهزة iMac الجديدة في الربيع حتى خريف 2021، لذلك من الممكن أن نرى الطراز 23 إلى 24 بوصة الذي شاع منذ فترة طويلة في وقت مبكر من هذا العام، يليه طراز أعلى في وقت لاحق من هذا العام أيضا.AirPodsتعمل أبل على الجيل الثالث من سماعات AirPods مشابهة لـ AirPods Pro، ولكن ستتميز بساق أقصر وأطراف أذن من السيليكون قابلة للاستبدال. بالإضافة إلى ذلك، سيكون سعرها منخفضا ولكن تفتقر إلى ميزات متطورة مثل إلغاء الضوضاء النشط. ويُقال إن أبل تطور شريحة لاسلكية جديدة يمكن تضمينها في AirPods 3، وقد يشهد عمر البطارية تحسنًا ملحوظا.لا نعرف الكثير عن سماعات AirPods القادمة في الوقت الحالي، لكننا نتوقع إطلاقها في النصف الأول من عام 2021، على الأرجح في الربع الأول.iPad Pro بشاشة mini-LEDكانت هناك شائعات مستمرة تشير إلى أن أبل تعمل على إصدار جديد من iPad Pro‌ مقاس 12.9 بوصة بشاشة mini-LED. ومن ممكن أيضًا أن ترى طراز 11 بوصة محدث.من المتوقع أيضا، أن تستخدم شاشات mini-LED ما يقرب من 10000 مصباح LED، مع حجم أقل من 200 ميكرون. وتسمح تقنية Mini-LED بتصميمات أنحف وأخف وزنًا وستوفر العديد من المزايا التي توفرها شاشات الـ OLED مثل التدرج اللوني العريض الأفضل، والتباين العالي والنطاق الديناميكي HDR، والسوداء الأكثر واقعية والتباين الفائق.كانت هناك أيضًا شائعات حول iPad Pro بشاشة OLED قادم هذا العام، ولكن من غير المحتمل أن تقدم أبل تقنيتين جديدتين للشاشة في نفس العام، واقترح المحللون أن ‌iPad OLED ‌ لن يأتي حتى عام 2022 على أقرب تقدير.إلى جانب الشاشة الـ mini-LED، يمكن أن يشتمل iPad Pro‌ المحدث على تقنية 5G، ومن المتوقع أن تحتوي على شريحة A14X أكثر قوة وتشبه M1 الحالية. لقد سمعنا أيضًا بعض الشائعات حول قلم أبل الجديد باللون الأسود، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.من المفترض أن إنتاج آي-باد برو بشاشة mini-LED بدأ في الربع الأخير من عام 2020، لذلك من المحتمل أن يكون هذا المنتج جاهزًا في وقت مبكر من هذا العام.تحديثات الأنظمة في يونيوتعقد أبل مؤتمرها العالمي للمطورين كل عام، وفي عام 2021، نتوقع أن نرى iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 و tvOS 8 و macOS 12.استخدمت أبل سابقًا أرقامًا متصاعدة لتحديثات macOS، ولكن نظرًا لأن لدينا بالفعل تحديثات مرقمة بـ macOS 11.1، يمكننا افتراض أن تحديثات macOS سترتفع الآن عددًا كاملاً أي ستكون 12 مثلا مشابهًا لتحديثات iOS.لا نعرف أي شيء عن أي من التحديثات هذه حتى الآن، ولكن سنسمع كثيرا من التفاصيل في أوائل هذا العام.MacBook برو 14.1 و 16.1 بوصة بشاشة mini-LEDيمكن أن يكون لكلا الطرازين حواف أنحف لتكبير مساحة الشاشة. وكانت هناك شائعات بأن MacBook Pro الجديد يحتوي على شاشات mini-LED أيضاً، مما قد يؤدي إلى بعض التحسينات الرئيسية في جودة المعروض على الشاشة. وبالرغم من أن شاشات “Mini-LED” باهظة الثمن، لذا من الممكن أن تقتصر التكنولوجيا على الطرز المتطورة.وتعمل أبل على شرائح سيليكون جديدة لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التالي. تحتوي بعض هذه الشرائح قيد التطوير على ما يصل إلى 16 من النوى، مع تطوير لمعالجات الرسوميات GPU ذات 16 و 32 نواة.تأتي طرازات MacBook Pro الجديدة هذه في عام 2021، لكننا لا نعرف متى بالضبط.آي-فون 13في هذا العام نتوقع أربعة طرز آي-فون 13‌ بنفس الأحجام التي تتوفر بها طرازات آي-فون 12 مع طرازين 6.1 بوصة وطراز 6.7 بوصة وطراز 5.4 بوصة. سيكون اثنان من أجهزة الآي-فون هذه “برو” عالية السعر واثنان سيكونان بأسعار معقولة.ومن المتوقع أن تستخدم أبل نفس التصميم العام، ولكن قد يكون لأحدهم تصميم بدون منفذ Lightning ويقتصر هذا الجهاز على الشحن باستخدام أجهزة الشحن اللاسلكية Qi أو شاحن MagSafe.يمكن أن تحتوي أجهزة الآي-فون الجديدة على شاشات ProMotion تردد 120 هرتز لأداء أكثر سلاسة، إلى جانب تقنية الكاميرا الجديدة، شريحة A15 أسرع، شريحة مودم 5G مطورة من Qualcomm.كانت هناك شائعتان تشيران إلى أن أبل تعمل على أجهزة آي-فون تحتوي على تقنية البصمة المزدوجة أي بصمة Face ID بالإضافة إلى بصمة Touch ID تحت الشاشة.آي-فون SE بلسطرحت أبل إصدارًا جديدًا من آي-فون SE بتصميم آي-فون ‌8 في عام 2020، وفي عام 2021، قد نحصل على نسخة “بلس” مُعاد تصميمها، كما أفتى بذلك المحلل Ming-Chi Kuo، وقال إنه سيأتي بتصميم شاشة كاملة، ولن يحتوي على معرف للوجه، بل مستشعر بصمة Touch ID مدمج في زر الطاقة الموجود على جانب الجهاز.سيكون هذا التصميم مشابهًا لتصميم iPad Air الذي يحتوي على شاشة كاملة ولكن بدون Face ID. ومن المتوقع أن يكون الجهاز الجديد بشاشة 6.1 بوصة، وكاميرا مزدوجة، وربما يدعم 5G، مما يجعله أيضًا مشابهًا لآي-فون ‌12‌. ترددت شائعات في البداية على أنه سيأتي في أوائل عام 2021 ولكن يعتقد Kuo أنه إطلاقها سيكون في النصف الثاني من عام 2021.ومع ذلك، لا يعتقد محللو باركليز أن آبل لديها خطط لتحديث آي-فون SE‌ في المستقبل القريب، ويرجح بأنه لن يكون هناك إصدار محدث حتى عام 2022، لذلك ليس من المؤكد أننا سنرى ‌آي-فون SE‌ هذا العام.ساعة أبل 7 و SEتقدم أبل طرازات جديدة من ساعة أبل سنويا، وفي هذا العام، نتوقع اطلاق ساعة أبل 7. والحقيقة لا نعرف الكثير عنها في الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد سيتم تضمين وظائف صحية جديدة مثل قياس مستويات السكر في الدم بدون جراحة، وبالنسبة للتصميم سيكون كما هو، فقط أزرار فعلية ولكن تعتمد على TapTic فقط.كذلك يمكن أن نرى إصداراً جديداً من ساعة أبل SE مطور بشكل كبير عن الحالي.منتجات ليس لها تواريخ اصدار معروفةAirTagsتعمل أبل على المتعقب AirTags المنافس لشركة Tile منذ فترة طويلة، ولا نعرف متى قد نراه. كان “AirTags” متوقعًا له أن يصدر في عام 2020، ولكن لا توجد أي شائعات الآن حول جدول زمني محدد للإطلاق.النظارات الذكيةنعلم أن أبل تعمل بالفعل على نوع من أجهزة واقع معزز أو نظارات ذكية، وما زال الأمر يشبه اللغز إلى الآن، خاصة بعد اختفاء الشائعات حول الواقع المعزز في الآونة الأخيرة، إلا شائعات تتوقع مواعيد الإطلاق التي تتراوح بين أواخر عام 2021 إلى عام 2023، لذلك هناك فرصة لأن نرى نوعًا من أجهزة الواقع المعزز هذا العام.iPad Mini 6وفقًا لمحلل Ming-Chi Kuo‌، تعمل أبل على إصدار جديد من iPad mini مقاس 8.5 إلى 9 بوصات، ربما من خلال تقليل حجم الإطار للطراز الحالي مقاس 7.9 بوصة. وقد يشتمل هذا الطراز على شاشة mini-LED.تلفاز أبل جديدكان آخر تحديث لتلفاز أبل في عام 2017، لذا يتوقع بشكل كبير إطلاق طراز جديد هذا العام. وتشير الشائعات إلى أن الجيل التالي من Apple TV‌ يمكن أن يكون مجهزًا إما بشريحة A12X Bionic أو نفس شريحة A14 المستخدمة في أجهزة آي-فون 2020 والتي ستسمح بتقديم أداء أفضل لألعاب iOS/ والمزيد من السعة التخزينية، حيث تأتي بخيارات 64 و 128 جيجابايت.ويقال إن هناك جهاز تحكم عن بعد جديد سيتم تقديمه بجانبه. يمكن أن يحتوي على ميزة Find My لتحديد موقع جهاز التحكم عن بُعد عند فقده داخل المنزل، وهناك أيضًا شائعات حول شريحة U1، الموجودة في HomePod mini.الخلاصةلدى أبل عدد غير قليل من المنتجات الرائعة لهذا العام، ومن المحتمل أن نرى بعض المفاجآت غير المتوقعة أيضًا. تأكد من متابعة آي-فون اسلام على مدار اليوم لمواكبة أحدث الأخبار والمقالات المفيدة التي بالتأكيد ستجعلك خبيراً في المجال التقني وستحسن من تجربتك لمنتجات أبل من حولك.