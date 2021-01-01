صحيح أن الأطعمة البحرية لها قيمة غذائية عالية، بفضل ما تحتويه من أحماض دهنية مثل أوميجا 3، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن ليس كل ما يفيض به البحر يمكن تناوله.
حدد موقع «Mashed» سمك الماكريل كأحد الأنواع غير الموصي بتناولها، وذلك بسبب ما تحتويه من نسبة الزئبق، وحسب الموقع حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم تناول الإسقمري الملكي أو المعروف باسم سمك «الماكريل» وذلك بعد الإبلاغ عن حالات تسمم في كلاً من فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا. وقال الموقع أن هذا التسمم ارتبط بأعراض مثل الغثيان والقيء وتشنجات عصبية.
وأرجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه الخطورة إلى حقيقة أن أنواع من الماكريل تستهلك الطحالب السامة. ووضعت «الإدارة الأمريكية» أيضاً أسماك القرش ضمن قائمة الأسماك غير الموصي بتناولها وذلك بسبب أن نسبة الزئبق التي تحتوي عليها هذه الأسماك أعلى بكثير مقارنة حتى بأسماك الماكريل.
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التعليقات على «الغذاء والدواء الأمريكية» تحذر من تناول 3 أنواع من السمك: أحدهم رائج في مصر
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