

«الغذاء والدواء الأمريكية» تحذر من تناول 3 أنواع من السمك: أحدهم رائج في مصر «الغذاء والدواء الأمريكية» تحذر من تناول 3 أنواع من السمك: أحدهم رائج في مصر

صحيح أن الأطعمة البحرية لها قيمة غذائية عالية، بفضل ما تحتويه من أحماض دهنية مثل أوميجا 3، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن ليس كل ما يفيض به البحر يمكن تناوله.



حدد موقع «Mashed» سمك الماكريل كأحد الأنواع غير الموصي بتناولها، وذلك بسبب ما تحتويه من نسبة الزئبق، وحسب الموقع حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم تناول الإسقمري الملكي أو المعروف باسم سمك «الماكريل» وذلك بعد الإبلاغ عن حالات تسمم في كلاً من فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا. وقال الموقع أن هذا التسمم ارتبط بأعراض مثل الغثيان والقيء وتشنجات عصبية.



وأرجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه الخطورة إلى حقيقة أن أنواع من الماكريل تستهلك الطحالب السامة. ووضعت «الإدارة الأمريكية» أيضاً أسماك القرش ضمن قائمة الأسماك غير الموصي بتناولها وذلك بسبب أن نسبة الزئبق التي تحتوي عليها هذه الأسماك أعلى بكثير مقارنة حتى بأسماك الماكريل.

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وقال الموقع حسب تقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن قرار وضع سمك القرش ضمن قائمة الأسماك الموصي بعدم تناولها تعود أيضاً إلى ممارسات الصيادين التي تسببت في استنفاد أسماك القرش إلى حد الكارثة.ربما لم يسمع البعض عن نوع سمك يدعى «أبوسيف» أو سياف البحر«لكنها سمكة شهيرة في بعض الدول،لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء هذا النوع في المرتبة الثالثة بعد الماكريل والقرش من حيث خطورتها على صحة الإنسان.يتميز سمك أبوسيف بلحمه الناعم عندما ينضج كما أنه غني الملمس، بالإضافة إلى نكهته الخفيفة. على الرغم من انخفاض أعداد أسماك أبوسيف في التسعينيات، لة انتعاش الأن بفضل تشريعات الحماية.المشكلة مع سمك أبوسيف، ليست أنها مهددة بالانقراض أو الصيد الجائر بينما نسبة الزئبق التي يحتوي عليها سمك أبوسيف مثيرة للقلق لذلك يجب تجنبه.