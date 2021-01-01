أغلقت الإدارة العامة للمرور، محور 30 يونيو، للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس، أمام حركة المرور، لوجود شبورة.
وخصصت الإدارة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، رقم 1221110000، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المرورى الفعَال على الطرق.
ووجهت الإدارة، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل | «الشبورة» تغلق محور 30 يونيو أمام حركة المرور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق