

عاجل | «الشبورة» تغلق محور 30 يونيو أمام حركة المرور عاجل | «الشبورة» تغلق محور 30 يونيو أمام حركة المرور

أغلقت الإدارة العامة للمرور، محور 30 يونيو، للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس، أمام حركة المرور، لوجود شبورة.



وخصصت الإدارة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المرورى الفعَال على الطرق.



ووجهت الإدارة، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.

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كما نصحت الإدارة، باستخدم الأنوار التحذيرية «الانتظار»، حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة، مع ضرورة السير بسرعة بطيئة أثناء الشبورة، والحفاظ على المسافة التى بينك وبين سيارتك، وتجنب تغيير وضع السير، إلا عند الضرورة القصوى.وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا علي سلامتهم.