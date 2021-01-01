

توقعات بنهاية جائحة كورونا في 2021: وقائع وتصريحات تزف البشرى توقعات بنهاية جائحة كورونا في 2021: وقائع وتصريحات تزف البشرى

إصابات «كوفيد 19» لا تتوقف، مزيدا من الضحايا يتساقطون يوما بعد يوم، آلام لا تنتهي بين المرضى وذويهم، مع تصريحات متكررة عن عدم التوصل لطبيعة الفيروس وموعد انتهائه، هذا ما نحن عليه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019، لكن يبدو أن هناك بشائر وتغييرات قد تحدث هذا العام.



تبدل الحال، رغم ظهور السلات الجديدة وتزايد الإصابات في العديد من الدول، تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا، إذ خرج بعض المسؤلون في منظمة الصحة العالمية، يزفون بشرى إلى العديد من الأشخاص حول العالم، بقرب انتهاء الجائحة.



شرطان لانتهاء وباء كورونا

توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يشهد عام 2021 انتصارا على جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من مليون ونصف مصاب حول العالم، إذ قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في تصريح لـ«بي بي سي»: «من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس».

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أضافت: «اللقاح لا يكون فعالا، إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء».نهاية «كوفيد 19» باتت وشيكةبث الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، رسالة تفاؤل، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأمم المتحدة على «تويتر»، بشأن قرب نهاية وباء كورونا المستجد، مؤكدا أنها باتت وشيكة، وأن الوقت الحالي مناسبا للشعور بالارتياح، لكنه حذر في الوقت نفسه من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.تسليم لقاحات كورونا للدول الفقيرةليس هذا وحسب، فمع ظهور بعض اللقاحات في العديد من الدول، أصبحت الآمال كبيرة في القضاء على الفيروس، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الفقيرة ستتسلم الدفعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد، فى الربع الأول من 2021، بحسب «سكاى نيوز».ومع نهاية العام المنقضي بدأت العديد من اللقاحات حول العالم تصل إلى نتائج متقدمة، ومنها بدأ استخدامه بالفعل، ومن أبرز لقاحات كورونا التي أعلن عنها «اللقاح الأمريكي الألماني فايزر بيونتيك»، و«اللقاح الصيني سينوفارم»، و«اللقاح البريطاني أكسفورد»، و«اللقاح الروسي سبوتنيك V».