بعد انتظار ما يقرب من عام كامل لتصنيع لقاح أكسفورد، بدأت بريطانيا في تلقيح مواطنيها بلقاح أسترا زينيكا - أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.
وكانت أول عينة من نصيب البريطاني بريان بينكر، المريض بالفشل الكلوي، والذي يبلغ من العمر 82 عامًا، حيث تلقى لقاح أكسفورد في مستشفى تشرشل، على بعد بضع مئات أمتار من مكان تطوير اللقاح.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أول مسن يتلقى لقاح أكسفورد من خلال الفيديوجراف التالي..
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التعليقات على فيديوجراف.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد
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