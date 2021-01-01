فيديوجراف.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديوجراف.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

صورة الخبر: لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد

بعد انتظار ما يقرب من عام كامل لتصنيع لقاح أكسفورد، بدأت بريطانيا في تلقيح مواطنيها بلقاح أسترا زينيكا - أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

وكانت أول عينة من نصيب البريطاني بريان بينكر، المريض بالفشل الكلوي، والذي يبلغ من العمر 82 عامًا، حيث تلقى لقاح أكسفورد في مستشفى تشرشل، على بعد بضع مئات أمتار من مكان تطوير اللقاح.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أول مسن يتلقى لقاح أكسفورد من خلال الفيديوجراف التالي..

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديوجراف.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69163

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager