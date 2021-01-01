قال أحمد عبد الهادى، المتحدث بإسم شركة مترو الأنفاق، إن اليوم هو الثالث من قرار الحكومة المصرية بإلتزام الركاب بإرتداء الكمامة، طبقا لتوجيهات وزير النقل.
وأضاف "عبد الهادى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزير النقل أمر بالتواجد فى محطات مترو الأنفاق بصفة يومية منذ بداية التشغيل وحتى الإنتهاء من التشغيل، موضحا أنه يتم التنسيق مع شرطة نقل المواصلات وشرطة مترو الأنفاق.
وتابع أن الشرطتين منتشرين فى جميع محطات مترو الأنفاق، وبكل محطة لهم مكتب ويتم عمل حملات بصفة يومية على مدار اليوم بتلك المحطات لمتابعة الركاب من إرتدائهم للكمامة والإلتزام بها بالداخل.
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التعليقات على لمن يرفض دفع الـ 50 جنيها..مترو الأنفاق: محضر وغرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يلتزم بإرتداء الكمامة بالمحطات .. فيديو
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