لمن يرفض دفع الـ 50 جنيها..مترو الأنفاق: محضر وغرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يلتزم بإرتداء الكمامة بالمحطات .. فيديو

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صورة الخبر: إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث بإسم شركة مترو الأنفاق، إن اليوم هو الثالث من قرار الحكومة المصرية بإلتزام الركاب بإرتداء الكمامة، طبقا لتوجيهات وزير النقل.

وأضاف "عبد الهادى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزير النقل أمر بالتواجد فى محطات مترو الأنفاق بصفة يومية منذ بداية التشغيل وحتى الإنتهاء من التشغيل، موضحا أنه يتم التنسيق مع شرطة نقل المواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وتابع أن الشرطتين منتشرين فى جميع محطات مترو الأنفاق، وبكل محطة لهم مكتب ويتم عمل حملات بصفة يومية على مدار اليوم بتلك المحطات لمتابعة الركاب من إرتدائهم للكمامة والإلتزام بها بالداخل.

وأكد أن هناك خطة يتم العمل بها بناء على تعليمات وزير النقل ورئيس شركة مترو الأنفاق، لافتا إلى أنه يتم التنويه على السادة الركاب على الإلتزام بالكمامة قبل دفع الغرامة، ولكن فى عدم إلتزامه بإرتدائها سيدفع 50 جنيها غرامة وفى حالة عدم دفعه سيتم تحرير محضر له يتم نقله للنيابة، كما تقوم النيابة بنقل تلك الغرامة إلى المنزل ودفع حد أقصى 4000 جنيه.

المصدر: elbalad

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