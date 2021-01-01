طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة من رعاياها الابتعاد عن أماكن التظاهرات المزمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "تهيب السفارة بالمواطنين الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن واتباع تعليمات السلطات المحلية".
وأضافت: "علما أن السفارة ستكون مغلقة يومي ٥ و ٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة".
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التعليقات على نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها
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