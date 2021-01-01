نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

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صورة الخبر: السفارة السعودية بالولايات المتحدة
السفارة السعودية بالولايات المتحدة

طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة من رعاياها الابتعاد عن أماكن التظاهرات المزمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "تهيب السفارة بالمواطنين الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن واتباع تعليمات السلطات المحلية".

وأضافت: "علما أن السفارة ستكون مغلقة يومي ٥ و ٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة".

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه سيشارك في الاحتجاجات المقرر لها يوم 6 يناير الجاري، في الوقت الذي يعتزم فيه الكونجرس التصويت على فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن كرئيس منتخب.

وشجع ترامب أنصاره على المشاركة في الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه سيكون هناك، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، رغم تصويت المجمع الانتخابي رسميا لصالح فوز بايدن.

المصدر: تويتر

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