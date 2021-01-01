كاد أن ينهار.. كواليس الاتفاق السعودي القطري بفتح الحدود والأجواء بينهما



اتفاق سعودي قطري اتفاق سعودي قطري



كشف موقع أكسيوس الأمريكي، تفاصيل الاتفاق السعودي القطري، بدعم كويتي، على فتح الأجواء والحدود بين البلدين، عقب سنوات من المقاطعة العربية لقطر.



وقال الموقع إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومستشاره، لعب دورا بارزا في الأمر؛ عقب السفر إلى السعودية ومنها لقطر لإنهاء الأمر.



وأضاف، كما ستكون القمة الخليجية هي المرة الأولى التي يزور فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المملكة العربية السعودية منذ عام 2017. وسيحضرها أيضًا قادة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.

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وأوضح الموقع أنه تم التوصل إلى الاتفاق من حيث المبدأ خلال زيارة كوشنر الأخيرة للسعودية وقطر قبل عدة أسابيع، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم. حيث يمتلك كوشنر علاقات وثيقة مع كلا الطرفين.وقال مسئول أمريكي إلى الموقع إنه جرى خلال الأسابيع الماضية عقد عدة لقاءات بين الجانب السعودي والقطري من أجل إنهاء الأمر.وأضاف الموقع أن الصفقة كادت أن تنهار يوم الأحد الماضي عندما تسبب سوء تفاهم في اللحظة الأخيرة في توترات جديدة بين السعودية وقطر.وكانت الخارجية الكويتية أعلنت التوصل لإتفاق بين السعودية وقطر يقضي بفتح الحدود والأجواء بين البلدين، عقب سنوات من المقاطعة.