كشف موقع أكسيوس الأمريكي، تفاصيل الاتفاق السعودي القطري، بدعم كويتي، على فتح الأجواء والحدود بين البلدين، عقب سنوات من المقاطعة العربية لقطر.
وقال الموقع إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومستشاره، لعب دورا بارزا في الأمر؛ عقب السفر إلى السعودية ومنها لقطر لإنهاء الأمر.
وأضاف، كما ستكون القمة الخليجية هي المرة الأولى التي يزور فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المملكة العربية السعودية منذ عام 2017. وسيحضرها أيضًا قادة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.
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التعليقات على كاد أن ينهار.. كواليس الاتفاق السعودي القطري بفتح الحدود والأجواء بينهما
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