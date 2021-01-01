12 نصيحة للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا

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نصيحة للحد من الشهية

قدم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية بعض النصائح للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا، تتمثل فيما يلي

١-اشربي ما يكفي من الماء (تناول من 2-3 ليتر يوميا)
٢-مارسي التمارين الرياضية بانتظام.

٣-قسمي طعامك إلى 5 وجبات يوميا (تناولي 3 وجبات اساسية + 2 سناكس
٤-لا تتخطي وجباتك خاصة وجبة الفطور
٥-تناولي طعامك ببطء وامضغي الطعام جيدا

٦-تناولي الخضار مع كل وجبة
٧-اشربي كوبين من الماء قبل تناول الوجبات بنصف ساعة للحد من كمية الطعام المتناولة
٨-ابدأي وجبتك بطبق السلطة
٩-تناول الالياف وتناول الخضار والفاكهة بقشورها.

١٠-اعتمدي على النشويات المركبة كخبز القمح والارز الكامل والشوفان
١١-قللي تناول السكر وتجنب المشروبات المحلاة العصائر
١٢-احرصي على الحصول على ساعات نوم كافية (6-8 ساعات يوميا)

المصدر: elbalad

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