قدم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية بعض النصائح للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا، تتمثل فيما يلي
١-اشربي ما يكفي من الماء (تناول من 2-3 ليتر يوميا)
٢-مارسي التمارين الرياضية بانتظام.
٣-قسمي طعامك إلى 5 وجبات يوميا (تناولي 3 وجبات اساسية + 2 سناكس
٤-لا تتخطي وجباتك خاصة وجبة الفطور
٥-تناولي طعامك ببطء وامضغي الطعام جيدا
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التعليقات على 12 نصيحة للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا
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