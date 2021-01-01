12 نصيحة للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا



نصيحة للحد من الشهية نصيحة للحد من الشهية

قدم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية بعض النصائح للحد من الشهية وفقدان الوزن سريعا، تتمثل فيما يلي



١-اشربي ما يكفي من الماء (تناول من 2-3 ليتر يوميا)

٢-مارسي التمارين الرياضية بانتظام.



٣-قسمي طعامك إلى 5 وجبات يوميا (تناولي 3 وجبات اساسية + 2 سناكس

٤-لا تتخطي وجباتك خاصة وجبة الفطور

٥-تناولي طعامك ببطء وامضغي الطعام جيدا

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٦-تناولي الخضار مع كل وجبة٧-اشربي كوبين من الماء قبل تناول الوجبات بنصف ساعة للحد من كمية الطعام المتناولة٨-ابدأي وجبتك بطبق السلطة٩-تناول الالياف وتناول الخضار والفاكهة بقشورها.١٠-اعتمدي على النشويات المركبة كخبز القمح والارز الكامل والشوفان١١-قللي تناول السكر وتجنب المشروبات المحلاة العصائر١٢-احرصي على الحصول على ساعات نوم كافية (6-8 ساعات يوميا)