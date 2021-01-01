دراسة جديد تكشف عن نوع من الفاكهة المهملة تسهم في تحسن صحة الأمعاء



تحسن صحة الأمعاء تحسن صحة الأمعاء

تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين إلى أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي قد يكونون قادرين على تناول نخب الأفوكادو وتناوله أيضًا .



حيث قام مجلس هاس الأفوكادو بتمويل البحث ، لكن مؤلفي الدراسة يعتقدون أن هناك أدلة كافية تبرر جعل الفاكهة ذات النكهة الخفيفة نظامًا غذائيًا منتظمًا ثابتًا.



وتشير النتائج ، التي ظهرت في عدد أغسطس 2020 من مجلة التغذية ، إلى أن تناول الأفوكادو يوميًا يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الأمعاء العامة.

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وفقًا لمؤلف الدراسة الرئيس شارون طومسون ، أرادت المجموعة الخروج عن الحجج الأكثر وضوحًا لصالح الفاكهة الشعبية. حاولت دراسات متعددة ربط استهلاك الأفوكادو بانتظام بفقدان الوزن أو التحكم فيه. وبدلًا من ذلك ، ركز باحثو جامعة إلينوي على كيفية تأثير الأفوكادو على الجهاز الهضمي ،يقول طومسون: "نعلم أن تناول الأفوكادو يساعدك على الشعور بالشبع ويقلل من تركيز الكوليسترول في الدم ، لكننا لم نكن نعرف كيف يؤثر على ميكروبات الأمعاء والأيضات التي تنتجها الميكروبات".في ورقتهم البحثية ، لاحظ مؤلفو الدراسة أن الأفوكادو غني أيضًا بالألياف وأن الأبحاث أظهرت أن الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.كيف اجتمعت الدراسة ،شمل البحث 163 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا. يأمل فريق جامعة إلينوي في قياس تأثير استهلاك الأفوكادو اليومي على الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والذين كانوا في صحة جيدة.قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين. على مدار 12 أسبوعًا ، تناولت مجموعة واحدة وجبة تحتوي على الأفوكادو. يمكن لكل مشارك تناول الوجبة البديلة في الإفطار أو الغداء أو العشاء ؛ كان العامل المهم أنهم أكلوا الأفوكادو كجزء من وجبة واحدة كل يوم. تناولت المجموعة الضابطة وجبات مماثلة ولكن بدون أفوكادو.قدم أعضاء المجموعتين عينات الدم والبول والبراز طوال فترة الدراسة التي استمرت 3 أشهر. أبلغ جميع المشاركين عن مقدار الوجبة المقدمة التي تناولوها ، وفي كل شهر ، قدموا قائمة كاملة بكل ما استهلكوه.أظهرت الدراسة أن تناول الأفوكادو مع وجبة واحدة على الأقل يوميًا يؤدي إلى زيادة وجود الميكروبات الصحية في المعدة والأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، تفرز مجموعة الأفوكادو دهونًا أكثر بقليل في برازها مقارنة بمجموعة التحكم."زيادة إفراز الدهون يعني أن المشاركين في البحث كانوا يمتصون طاقة أقل من الأطعمة التي كانوا يأكلونها ،" توضح كبيرة المؤلفين هانا هولشر. هولشر أستاذ مساعد في التغذية في قسم علوم الغذاء والتغذية البشرية بجامعة إلينوي.كان هذا على الأرجح بسبب الانخفاضات في الأحماض الصفراوية ، وهي جزيئات يفرزها نظام الهضم لدينا والتي تسمح لنا بامتصاص الدهون. وجدنا أن كمية الأحماض الصفراوية في البراز كانت أقل ، وكمية الدهون في البراز كانت أعلى في مجموعة الأفوكادو ".كان لدى هولشر وتومسون والباحثين الآخرين هدف مباشر للغاية يتجه إلى الدراسة ،"كان هدفنا اختبار الفرضية القائلة بأن الدهون والألياف في الأفوكادو تؤثر بشكل إيجابي على ميكروبات الأمعاء. أردنا أيضًا استكشاف العلاقات بين ميكروبات الأمعاء والنتائج الصحية. "وأشارت إلى أن استهلاك الأفوكادو يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على فقدان الوزن. أظهر هذا البحث في العناصر الغذائية ، أن الأفوكادو يقلل من الشهية ، مما يسمح للأشخاص بتناول كميات أقل وفقدان الوزن ،ومع ذلك ، كان حجم العينة لتلك الدراسة 31 شخصًا فقط، اجتذبت دراسة جامعة إلينوي بحثًا من أكثر من خمسة أضعاف عدد المشاركين. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت أبحاث أخرى أن الأفوكادو له فوائد صحية مختلفة.الأفوكادو خفيف بما يكفي لدمجها في الأطباق الحلوة أو المالحة. مع وجود العديد من الطرق للاستمتاع بالأفوكادو ، يمكن لأي شخص يبحث عن فوائد صحية إضافية أن يبتكر مجموعة من الطرق الإبداعية لتحقيق أقصى استفادة منها.ومع ذلك ، تتوفر البدائل لأولئك الذين ليسوا من عشاق الأفوكادو ويريدون طرقًا أخرى للحصول على العناصر الغذائية بروبيوتيك . على سبيل المثال ، يعتبر الزبادي مفضلًا منذ فترة طويلة لأولئك الذين يسعون إلى إضافة البكتيريا الجيدة إلى جهازهم الهضمي.يعد تناول الخضروات الغنية بالألياف ، بما في ذلك البروكلي والخرشوف أو البقوليات ، مثل الحمص والعدس ، مفيدًا بشكل خاص لصحة الأمعاء ،من المرجح أن يحافظ النظام الغذائي الغني بمجموعة من العناصر الغذائية على صحة وسعادة الشخص وأمعائه.