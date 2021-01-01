أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان تأجيل إمتحانات اللغة الإنجليزية والتى كانت من المقرر أن يعقدها المركز فى الفترة من 5 يناير وحتى 6 يناير.
قال مركز اللغات أنه نتيجة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام، قال المركز أنه قد تقرر التأجيل وسوف يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات حين صدور تعليمات جديدة .
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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التعليقات على تأجيل الامتحانات بمركز اللغات بجامعة حلوان
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