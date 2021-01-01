تأجيل الامتحانات بمركز اللغات بجامعة حلوان

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان تأجيل إمتحانات اللغة الإنجليزية والتى كانت من المقرر أن يعقدها المركز فى الفترة من 5 يناير وحتى 6 يناير.



قال مركز اللغات أنه نتيجة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام، قال المركز أنه قد تقرر التأجيل وسوف يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات حين صدور تعليمات جديدة .



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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ثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة .