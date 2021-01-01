طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

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طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

يعد السجق من الأطعمة المميزة، والتي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مختلفة ومميزة لعمل السجق، وسوف يحبها الأطفال.

ونقدم لكم طريقة عمل مقبلات السجق على طريقة الشيف الشربيني..

مقادير مقبلات السجق بدبس الرمان
سجق
بصل
ثوم
طماطم
فلفل حار
دبس رمان
كزبرة خضرا
كزبرة ناشفة
لوز مقشر

للتقديم
عيش شامي محمص

طريقة تحضير مقبلات السجق بدبس الرمان
* يشوح السجق مع البصل والثوم في الزيت

* ثم يضاف دبس الرمان والكزبرة الخضرا

* ثم يحمص الخبز ويقدم أو يصنع سندوتشات وتحمص في الفرن
* ثم يضاف اللوز المحمر وتقدم

المصدر: elbalad

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