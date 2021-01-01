بالدقيق والزبدة.. طريقة عمل عجينة الكريب

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صورة الخبر: عجينة الكريب
عجينة الكريب

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة عمل عجينة الكريب.

وتلك الطريقة صالحة لعمل جميع أنواع الكريبات:

المقادير:
- كوب دقيق أبيض.

- 3 ملاعق زبدة ذائبة.

- كوب حليب.

- ½ ملعقة فانيلا سائلة.

- بيضتان.
- ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير:

- اخلطي الحليب والبيض داخل الخلّاط الكهربائي.

- آثناء عملية الخلط قومي بإضافة السكر والفانيلا للخلّاط.

- ضعي الخليط في إناء عميق ثم قومي بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر، ثم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالتقليب حتى يختفي الدقيق داخل الخليط.

- ضعي الإناء داخل الثلاجة ل ½ ساعة.

- ادهني مقلاة غير لاصقة بالزبدة.

- وزعي جزء من العجينة على المقلاة

انتظري حتى تتحول للون الذهبي ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

- كرري العمليّة مع باقي العجين.

المصدر: elbalad

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