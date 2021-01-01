بالدقيق والزبدة.. طريقة عمل عجينة الكريب



عجينة الكريب عجينة الكريب

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة عمل عجينة الكريب.



وتلك الطريقة صالحة لعمل جميع أنواع الكريبات:



المقادير:

- كوب دقيق أبيض.

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- 3 ملاعق زبدة ذائبة.- كوب حليب.- ½ ملعقة فانيلا سائلة.- بيضتان.- ملعقة كبيرة سكرطريقة التحضير:- اخلطي الحليب والبيض داخل الخلّاط الكهربائي.- آثناء عملية الخلط قومي بإضافة السكر والفانيلا للخلّاط.- ضعي الخليط في إناء عميق ثم قومي بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر، ثم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالتقليب حتى يختفي الدقيق داخل الخليط.- ضعي الإناء داخل الثلاجة ل ½ ساعة.- ادهني مقلاة غير لاصقة بالزبدة.- وزعي جزء من العجينة على المقلاةانتظري حتى تتحول للون الذهبي ثم اقلبيها على الوجه الآخر.- كرري العمليّة مع باقي العجين.